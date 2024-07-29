صيانة 10 جسور وأنفاق بالمدينة خلال يونيو

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كما شملت أعمال الصيانة المنفذة صيانة 15 مضخة سحب للمياه، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 11 صهريج مياه، إضافة إلى تنظيف وإزالة 6 آلاف م3 من المخلفات.
ونوهت الأمانة بجهود السكان في المشاركة في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات البلدية، داعية الجميع بالإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق «بلدي».
من أعمال الأمانة:
- صيانة 5 جسور للمشاة و5 أنفاق
- صيانة 15 مضخة سحب للمياه
- تنظيف 153 غرفة تصريف
- إزالة 6 آلاف م3 من المخلفات
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