شكرا لقرائتكم خبر صيانة 10 جسور وأنفاق بالمدينة خلال يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال يونيو الماضي أعمال صيانة لـ5 جسور للمشاة و5 أنفاق، وذلك ضمن جهودها في رفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.

كما شملت أعمال الصيانة المنفذة صيانة 15 مضخة سحب للمياه، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 11 صهريج مياه، إضافة إلى تنظيف وإزالة 6 آلاف م3 من المخلفات.

ونوهت الأمانة بجهود السكان في المشاركة في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات البلدية، داعية الجميع بالإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق «بلدي».

من أعمال الأمانة: