شكرا لقرائتكم خبر اعتماد مستشفى الرس مركزا للإنعاش القلبي للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل تجمع القصيم الصحي ممثلا بمستشفى الرس العام على شهادة جمعية القلب السعودية، واعتمد كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال وحديثي الولادة، وذلك بعد اجتياز المستشفى لكل المعايير التقييم المطلوبة للاعتماد (PALS) ،(NRP).

وأشار التجمع إلى أن حصول مستشفى الرس على شهادة الاعتماد جاء استنادا إلى اللائحة التنظيمية وقواعدها التنفيذية، والالتزام بالاشتراطات ومعايير الاعتماد المطلوبة ليكون المستشفى مقرا لإقامة البرامج والدورات التدريبية.

وأوضح أن جمعية القلب السعودية منحت المستشفى الاعتماد اللازم لتقديم دورات تدريبية تخصصية للممارسين الصحيين في اختصاص الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم لحديثي الولادة، كما حصل المستشفى على اعتماد الجمعية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم للأطفال.

ونوه إلى أن الاعتماد يعد واحدا من البرامج التدريبية التي تساعد في تطوير مستوى الكفاءة ورفع المهارة لدى الكوادر الطبية والفنية العاملة في المنشآت الصحية، والارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتخصصي للكوادر الطبية والتمريضية، وإكسابها خبرات إضافية تمكنها من التشخيص الدقيق والسليم للحالات المرضية ووصف العلاج المناسب لها، مما ينعكس بصورة فاعلة على تحسين متطلبات الجودة بمختلف جوانب الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.