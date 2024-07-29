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وتهدف المذكرة الموقعة إلى التعاون في تفعيل دور المتطوعين في تنمية الغطاء النباتي داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية، والتعاون في تنظيم وتنفيذ مبادرات نثر البذور في النطاق الجغرافي للمحمية، والتعاون في تنظيم وتنفيذ مبادرات ومشاريع التشجير، والتعاون المشترك فيما يتعلق بأعمال الدراسات البحثية وكتابة الأبحاث العلمية.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن المذكرة تأتي ضمن استراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.
أبرز الأهداف
- تفعيل دور المتطوعين في تنمية الغطاء النباتي.
- التعاون في تنظيم وتنفيذ مبادرات نثر البذور.
- تنظيم وتنفيذ مبادرات ومشاريع التشجير.
- أعمال الدراسات البحثية وكتابة الأبحاث العلمية.
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