211 خدمة في مسار تنمية قدرات أسر المفرج عنهم

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وقدمت ضمن مسار الرعاية الأساسية تقديم 1230 خدمة توزعت على 12 برنامجا شملت: الغذاء، الكسوة، المسكن، الترميم، الأثاث، الدواء، التأمين الطبي، العيادة، المعونة، تفريج كربة، الكفالة، الدعم المادي المباشر.
كما شهد مسار العناية الأسرية تقديم 396 خدمة من خلال 5 برامج شملت: الإرشاد، الاستشارة، تعزيز الأبوة، الحج والعمرة، التنمية الحياتية، كما قدمت 211 خدمة في مسار تنمية القدرات توزعت على 5 برامج هي: رعاية الموهوبين، التعليم، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب والتأهيل، فيما بلغ عدد الشراكات خلال النصف الأول 23 شراكة.
مسارات تنمية القدرات:
- رعاية الموهوبين.
- التعليم والتوظيف.
- ريادة الأعمال.
- التدريب والتأهيل.
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