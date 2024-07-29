شكرا لقرائتكم خبر 211 خدمة في مسار تنمية قدرات أسر المفرج عنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف «تراحم» خدماتها لـ 344 أسرة مستفيدة من برامجها وخدماتها على مستوى المنطقة ومحافظاتها خلال النصف الأول من العام 2024م، ووصل عدد الأفراد إلى 1946 مستفيدا، كما بلغ عدد المبالغ المصروفة للمستفيدين 1,608,829 مليون ريال.

وقدمت ضمن مسار الرعاية الأساسية تقديم 1230 خدمة توزعت على 12 برنامجا شملت: الغذاء، الكسوة، المسكن، الترميم، الأثاث، الدواء، التأمين الطبي، العيادة، المعونة، تفريج كربة، الكفالة، الدعم المادي المباشر.

كما شهد مسار العناية الأسرية تقديم 396 خدمة من خلال 5 برامج شملت: الإرشاد، الاستشارة، تعزيز الأبوة، الحج والعمرة، التنمية الحياتية، كما قدمت 211 خدمة في مسار تنمية القدرات توزعت على 5 برامج هي: رعاية الموهوبين، التعليم، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب والتأهيل، فيما بلغ عدد الشراكات خلال النصف الأول 23 شراكة.

مسارات تنمية القدرات: