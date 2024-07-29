إعفاء 4 مسؤولين بسبب الإهمال في أزمة كهرباء شرورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء 4 مسؤولين من مناصبهم القيادية في الشركة السعودية للكهرباء، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم، على خلفية انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة 6 محرم.

وعقد مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء اجتماعا طارئا للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة، حيث تضمنت نتائج التحقيق تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل، وأوجه التقصير والإهمال التي أدت إلى ذلك، والتي كان أبرزها حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة عدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب ما أدى إلى اتساع الأثر وصولا إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه إخفاق الشركة في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية.

نتائج التحقيق والقرارات:

أولا: إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة و3 من المديرين من مناصبهم القيادية في الشركة، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم.

ثانيا: تكليف الآتية أسماؤهم:

المهندس عبد الرحمن العامودي للقيام بمهام نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد.

المهندس سعد الشهراني للقيام بمهام رئيس قطاع عمليات إنتاج الطاقة الجنوبي.

المهندس محمد الشهراني للقيام بمهام مدير إدارة المحطات الغازية لإنتاج الطاقة بالقطاع الجنوبي.

المهندس علي الكثيري للقيام بمهام مدير دائرة محطة شرورة لإنتاج الطاقة.

ثالثا:

اعتماد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الذي تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بمحافظة شرورة، وتنفيذ برامج الصيانة اللازمة ومراجعة ضبطيات أجهزة الحماية في المحطة.