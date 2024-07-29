تعزيز مهارات الطلاب الأيتام الموهوبين بالذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز مهارات الإبداع لدى الطلاب الموهوبين وتطوير معرفتهم بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» مشاركتها في برنامج «بصمات الإثرائي»، ضمن برامج تكامل الصيفية لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء في نسخته الثالثة بجامعة الملك فيصل، واستمر لـ 4 أسابيع متتالية.

وأعرب مدير عام الجمعية محمد المحارب عن فخره بمشاركة 26 من أبناء إنسان في برنامج «بصمات»، مشيدا بتميزهم في مثل تلك المبادرات، وإبراز مواهبهم وتنمية وتطوير قدراتهم الكامنة وطاقاتهم الإيجابية التي تنعكس على تجويد حياتهم وتحقق مستقبل مشرق لهم في عالم الذكاء الاصطناعي ومسارات المجال التقني، من خلال تمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وبناء جيل طموح ومبدع، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار المحارب إلى أن مشاركة أبناء إنسان تضمنت رحلة علمية إثرائية في مجال الذكاء الاصطناعي اشتملت على 10 مسارات في «المباني الخضراء ـ الأكوابوينك ـ كفاءة الطاقة ـ قوة البيانات ـ حراس البيئة ـ عراف الأسهم ـ الصحة الذكية ـ البيوت الذكية ـ صحة الإنسان الجذعية، ومجال بصير ليكونوا قادة المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

مسارات الرحلة العلمية