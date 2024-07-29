قواعد جديدة لمخالفات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏وافقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على قواعد المخالفات المتعلقة بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب البرامج التي تسهم في تمكينهم.

وعقدت الهيئة اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرين الذي ناقش خلالها عددا من الموضوعات ‏التي تسهم في تحقيق مستهدفات الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستضاف المجلس قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏لاستكمال الجهود المشتركة في معالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التنمية الاجتماعية.

‏كما ناقش المجلس التوجهات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء للهيئة للخمس سنوات المقبلة، وما تعمل عليه الهيئة من برامج تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏كما اطلع على ما عملت عليه الهيئة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادرات وبرامج وفعاليات خلال الربع الثاني للعام 2024.

‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف القطاعات، إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة وأسبابها، والوقاية والرعاية والتمكين والوصول بها إلى مجتمع شامل وموائم.

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