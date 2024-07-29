تلقي طلبات التدريب في ديوان المظالم 4 أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ منصة «خبير» الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم الأحد المقبل، تلقي طلبات الراغبين في التدريب بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة، حيث تستهدف طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، ليتمكنوا عبر المنصة من التقديم واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، مع إمكانية تتبع الطلبات.

وأوضح ديوان المظالم أنه سيبدأ تلقي طلبات الراغبين في التدريب من الأحد الموافق 4 أغسطس 2024م وحتى نهاية عمل الخميس 8 أغسطس 2024م.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني (خبير) للراغبين فيه فرص التدريب في محاكم وإدارات ديوان المظالم بمناطق المملكة في التخصصات التالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام.

ويسعى الديوان من خلال التدريب التعاوني الذي يتيحه للطلاب والطالبات إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، بما فيها القطاعات التعليمية وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تقتضيها ريادته في ما يقدمه من أعمال وما يتبناه من مبادرات.

التخصصات المستهدفة:

الموارد البشرية وإدارة المواد.

السكرتارية، والشريعة والأنظمة.

القانون والمحاسبة وأصول الدين.

برنامج الدراسات القانونية (دبلوم).

إدارة الأعمال وتقنية المعلومات.

العلاقات العامة والإعلام.