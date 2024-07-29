شكرا لقرائتكم خبر تلقي طلبات التدريب في ديوان المظالم 4 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح ديوان المظالم أنه سيبدأ تلقي طلبات الراغبين في التدريب من الأحد الموافق 4 أغسطس 2024م وحتى نهاية عمل الخميس 8 أغسطس 2024م.
ويمنح برنامج التدريب التعاوني (خبير) للراغبين فيه فرص التدريب في محاكم وإدارات ديوان المظالم بمناطق المملكة في التخصصات التالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام.
ويسعى الديوان من خلال التدريب التعاوني الذي يتيحه للطلاب والطالبات إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، بما فيها القطاعات التعليمية وفق ما رسم له في رؤيته من خطط وأهداف تقتضيها ريادته في ما يقدمه من أعمال وما يتبناه من مبادرات.
التخصصات المستهدفة:
الموارد البشرية وإدارة المواد.
السكرتارية، والشريعة والأنظمة.
القانون والمحاسبة وأصول الدين.
برنامج الدراسات القانونية (دبلوم).
إدارة الأعمال وتقنية المعلومات.
العلاقات العامة والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تلقي طلبات التدريب في ديوان المظالم 4 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.