أجهزة روبوت لفحص وصيانة شبكات تصريف السيول

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وتعمل الروبوتات على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد، وبزاوية 360 درجة، وإظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.
وتواصل أمانة منطقة الرياض، متابعة أعمال الصيانات الدورية، والوقائية، والمجدولة لجميع مكونات شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض، للتأكد من سلامتها، وجاهزيتها، والعمل على إصلاح أعطال الشبكات، والمحيط بها عبر وسائل تقنية حديثة تسهم في معرفة الخلل، وطرق معالجته.
تأتي هذه الأعمال امتدادا لجهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية للسكان، والمحافظة على السلامة العامة، تحقيقا لاستراتيجيتها في تفعيل التحول الرقمي، وأنسنة المدينة ونموها الحضري.
فوائد الروبوت
- السير في المياه والأسطح المختلفة.
- قياس وتحليل الشبكات لاتخاذ القرار.
- تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد.
- التصوير بزاوية 360 درجة.
- إظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات.
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