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أجهزة روبوت لفحص وصيانة شبكات تصريف السيول

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدخلت منطقة الرياض أجهزة الروبوت الخاصة والتقنيات الذكية ضمن عملياتها الدورية في فحص شبكات تصريف السيول ومكوناتها للمعالجة الاستباقية، إذ يمكن لهذه الروبوتات السير في المياه والأسطح المختلفة، وقياس وتحليل الشبكات، مما يسهم في اتخاذ القرار بشكل سريع وفعال.

وتعمل الروبوتات على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد، وبزاوية 360 درجة، وإظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض، متابعة أعمال الصيانات الدورية، والوقائية، والمجدولة لجميع مكونات شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض، للتأكد من سلامتها، وجاهزيتها، والعمل على إصلاح أعطال الشبكات، والمحيط بها عبر وسائل تقنية حديثة تسهم في معرفة الخلل، وطرق معالجته.

تأتي هذه الأعمال امتدادا لجهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية للسكان، والمحافظة على السلامة العامة، تحقيقا لاستراتيجيتها في تفعيل التحول الرقمي، وأنسنة المدينة ونموها الحضري.

فوائد الروبوت

  • السير في المياه والأسطح المختلفة.
  • قياس وتحليل الشبكات لاتخاذ القرار.
  • تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد.
  • التصوير بزاوية 360 درجة.
  • إظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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