أجهزة روبوت لفحص وصيانة شبكات تصريف السيول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدخلت منطقة الرياض أجهزة الروبوت الخاصة والتقنيات الذكية ضمن عملياتها الدورية في فحص شبكات تصريف السيول ومكوناتها للمعالجة الاستباقية، إذ يمكن لهذه الروبوتات السير في المياه والأسطح المختلفة، وقياس وتحليل الشبكات، مما يسهم في اتخاذ القرار بشكل سريع وفعال.

وتعمل الروبوتات على تصوير الشبكات بدقة ثلاثية الأبعاد، وبزاوية 360 درجة، وإظهار النتائج وتحويلها إلى بيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من التقنية في تسريع أعمال الأمانة، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول ووضع الخطط الاستباقية للمعالجة.

وتواصل أمانة منطقة الرياض، متابعة أعمال الصيانات الدورية، والوقائية، والمجدولة لجميع مكونات شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض، للتأكد من سلامتها، وجاهزيتها، والعمل على إصلاح أعطال الشبكات، والمحيط بها عبر وسائل تقنية حديثة تسهم في معرفة الخلل، وطرق معالجته.

تأتي هذه الأعمال امتدادا لجهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية للسكان، والمحافظة على السلامة العامة، تحقيقا لاستراتيجيتها في تفعيل التحول الرقمي، وأنسنة المدينة ونموها الحضري.

فوائد الروبوت