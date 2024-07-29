شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تستعرض توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

السياسة العامة للشباب في السعودية

صياغة السياسة العامة للشباب

التنمية الشبابية في السعودية

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل لاستعراض توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للخدمات المجتمعية طارق بن علي الربع، ومشاركة عدد من المؤسسات المانحة المهتمة بشؤون الشباب.ويأتي هذا ضمن سلسلة من ورش العمل، التي ستقام مع أكثر من جهة في جميع مناطق المملكة.واستعرضت الورشة أبرز المحاور والتدابير التي يمكن أن تشملها السياسة العامة للشباب في المملكة؛ بهدف تعزيز دور الشباب وتمكينهم من الإسهام في التنمية الشاملة للمجتمع.وأكد طارق الربع أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي أتاح الفرصة لتبادل الرؤى والاطلاع على توجهات المؤسسات المانحة والمعنية بقضايا الشباب.وأشار إلى أن النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه الورشة، ستُدرج في صياغة السياسة العامة للشباب.فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود الوزارة في إشراك الجهات ذات العلاقة في هذه المناقشات الهامة.وأكدوا أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الشباب في المملكة.وتسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز مستوى التعاون والشراكة مع مختلف الجهات في القطاعات ذات الصلة بالعمل مع الشباب، ورفع مستوى المواءمة وتنسيق الجهود في مجال التنمية الشبابية.يأتي هذا بما يضمن التنفيذ الفعال لمشاريع وبرامج الإستراتيجية بما يسهم في تمكين الشباب السعودي.وكذلك توفير أفضل السبل لتحقيق طموحاتهم وتفعيل دورهم في بناء مستقبل هذا الوطن.