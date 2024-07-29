شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض الموضوعات الدولية مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، هيمش فولكنر.

وفي بداية الاتصال هنأ معاليه، الوزير هيمش فولكنر، بمناسبة تعيينه وزيراً لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

واستعرض الجانبان أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.