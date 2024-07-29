إطلاق مهرجان فلفل شقراء الرابع

افتتح محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، مهرجان فلفل شقراء الرابع والفعاليات المصاحبة له وسط حضور كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة في المهرجان، إلى جانب عددٍ من المستثمرين والمزارعين والمهتمين بزراعة الفلفل وإنتاجه.

وقدّم محافظ شقراء شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، لرعايته الكريمة للمهرجان تأكيدًا لدعم القيادة المتواصل للقطاع الزراعي، وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم الزراعية وتحسين مستوى دخلهم، مبينًا أن محافظة شقراء تُعد من المحافظات الرائدة وصاحبة تاريخ عريق في المجال الزراعي، حيث تُشكّل الزراعة مصدر الدخل الرئيس لسكان المحافظة، والسبيل الأساسي لكسب عيشهم.

وأوضح «البواردي» أن مهرجان الفلفل يقام سنويًا في المحافظة، لدعم وتمكين المزارعين والمنتجين من تسويق أنواع الفلفل المتنوعة، والإسهام في زيادة دخلهم، بالإضافة فتح نوافذ تسويق إضافية من خلال الاستفادة من الإقبال الكبير الذي يحققه المهرجان. كما يوفّر فرصًا وظيفية جديدة لسكان المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على إشراك الأسر المنتجة في المهرجان، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص مواقع وأركان لهم؛ لعرض وبيع منتجاتهم. كما قدّم شكره لأهالي وسكان شقراء على تجاوبهم الكبير مع المهرجان والفعاليات المصاحبة له من خلال مبادراتهم الفعالة، وتطوعهم في العمل عبر أنشطة المهرجان وفعالياته، مما يسهم في نجاحه.