شكرا لقرائتكم خبر «روماتيزم» تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم «روماتيزم”، على شهادة معيار أفضل بيئة عمل من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل المعتمدة دوليا، كأول جمعية على مستوى المملكة.

يأتي حصول الجمعية على اعتماد أفضل بيئة عمل «Great Please To Work»، لالتزامها بمنهجية بيئة العمل كمعيار عالمي معتمد، والمتمثلة في فعالية القيادة، وفرص الإبداع، وتطوير الإمكانات البشرية، والنمو المالي، والثقة، والقيم.

وتتواءم استراتيجية عمل الجمعية مع المعايير المحلية والإقليمية والعالمية لبيئة العمل، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة، وذلك نتيجة جهودها الكبيرة وسعيها في إحداث تأثير إيجابي ملموس، يتضمن جميع ركائز بيئة العمل، إذ عملت الجمعية على تطوير نطاق عمل شامل لأنشطة المسؤولية المجتمعية المؤسسية ضمن خدماتها.