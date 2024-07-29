صيف «ورث» في الأحساء ينمي معارف الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية فعالية «صيف وِرث» للفنون التقليدية 2024، في محطته الثالثة بالأحساء بعد غد، حيث يستكشف عبرها الطفل فن الخوص التقليدي، ويتعرف على جمال الخط العربي، ويمارس عمليا خطوات صناعة البشت الحساوي الفاخر، وكذلك الفن الأدائي «دق الحب»، ليتمكن الأطفال في نهاية «صيف وِرث» الشيق من قضاء إجازة صيفية ممتعة ومختلفة مليئة بتفاصيل الفنون والمعرفة. تستهدف الفعالية إثراء وتنمية معارف الأطفال تجاه مكونات هويتهم الوطنية ميدانيا، وتعريفهم بالوِرث الفني الوطني الغني، خلال برامج وتفعيلات عدة ومسابقات تشويقية تتناسب مع مستوى نموهم الإبداعي وفئتهم العمرية، وذلك تعزيزا لإسهامات (وِرث) في تقديم الفعاليات الثقافية النوعية التي تسهم في رفع الوعي بالفنون التقليدية الوطنية محليا ودوليا، وإثرائها والترويج لها، لدعم حضور الموروث التقليدي السعودي بأشكال وأفكار إبداعية معاصرة، وفي ظل الجهود المبذولة من القطاعات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، تبرز أهمية وقيمة وجمال الوِرث التقليدي الحضاري الغني الذي تتمتع به المملكة.

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