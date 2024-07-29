شكرا لقرائتكم خبر الإيسيسكو تهنئ المملكة بإدراج موقع الفاو على قائمة التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المملكة العربية السعودية بمناسبة إدراج موقع «المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية»، من طرف منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي.

وأشاد بيان صادر عن الإيسيسكو، أمس، بنجاح المملكة ممثلة في وزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في تحقيق المستهدف لرؤية المملكة 2030، في عدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى أن إدراج هذا الموقع جاء خلال الدورة الـ46 لاجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي أخيرا.

واستحضرت الإيسيسكو بالمناسبة الشراكة المميزة التي تجمعها مع المملكة العربية السعودية في مجال تثمين التراث الثقافي وحمايته، وتنسيق الجهود لوضع التدابير اللازمة لصون الموروث التاريخي والعمل على تطويره، لإبراز الدور الحضاري الإسلامي ومكانة بلد الحرمين الشريفين، كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي.