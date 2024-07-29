تقديم 12 لقاء علميا بملتقى صناعة العقول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت إدارة تعليم محافظة جدة فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي الخامس للموهوبين «صناعة العقول 5»، الذي استمر 3 أسابيع، وشهد مشاركة 878 طالبا وطالبة من مختلف مراحل التعليم، تحت إشراف 10 مدربين ومدربات متخصصين وذوي الخبرة في الأنشطة الثقافية والعلمية وتنمية المهارات. وجرى خلال الملتقى تقديم 12 لقاء علميا، صممت بعناية لتلبي احتياجات الموهوبين وتطوير قدراتهم، من خلال لقاءات متنوعة من البرامج والأنشطة التي ركزت على تعزيز الذات الإيجابية والتواصل الفعال، إضافة إلى تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للنمو الشامل للطلاب والطالبات، حيث صممت البرامج والنشاطات الإثرائية لتناسب احتياجات كل مستوى، مع التركيز على تنمية معارف ومهارات الطلاب والطالبات المختلفة.

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