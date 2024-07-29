الاختبار التأهيلي شرط الحصول على رخصة الملكية الفكرية

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ويأتي ذلك بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستنادا إلى الفقرة (11) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 9/1439هـ، التي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل ذلك الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
يذكر أن الاختبار التأهيلي المهني أحد اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية، الذي يهدف إلى بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة في المجال.
أبرز الأهداف:
- بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة.
- تقديم الخدمات من حيث المعرفة النظرية.
- القدرة على التطبيق بجودة عالية.
- إدراك المسؤولية المهنية من جانب الوكلاء.
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