مسابقة إبداعية لإحياء التراث السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز الوعي المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية السعودية، وتنمية المواهب المحلية في مجال التصميم الإبداعي، تطلق هيئة الأزياء مسابقة «إحياء التراث السعودي» بالتعاون مع برنامج 100 براند سعودي؛ بهدف تشجيع الاستدامة في مجال تصميم الأزياء لتشجع على صناعة الأزياء، من خلال تسليط الضوء على الإرث الثقافي الوطني.

وتسهم مسابقة «إحياء التراث السعودي» التي يستمر التسجيل فيها إلى 10 أغسطس المقبل، إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم تصاميم أزياء فريدة باستخدام مجموعة من كريستالات سواروفسكي الكلاسيكية، مع دمج ملامح وعناصر التراث وفن التصميم بالثقافة السعودية.

وبحسب مسار المسابقة، سيخصص لقاء تعريفي افتراضي بأهداف ومتطلبات المسابقة في 26 أغسطس، وورش عمل إرشادية مع خبراء سواروفسكي في مدينة الرياض خلال الفترة 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، إلى جانب جلسات فردية افتراضية لمتابعة أعمال المشاركين 17 - 18 سبتمبر.

وستخضع مخرجات المشاركين للتحكيم بواسطة لجنة متخصصة، وسيحصل الفائز مع موعد إعلان التصاميم النهائية والفائز 25 سبتمبر 2024 على فرصة تدريبية في مقر دار الهنوف للأزياء بمدينة جدة.