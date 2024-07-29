مسابقة إبداعية لإحياء التراث السعودي

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وتسهم مسابقة «إحياء التراث السعودي» التي يستمر التسجيل فيها إلى 10 أغسطس المقبل، إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم تصاميم أزياء فريدة باستخدام مجموعة من كريستالات سواروفسكي الكلاسيكية، مع دمج ملامح وعناصر التراث وفن التصميم بالثقافة السعودية.
وبحسب مسار المسابقة، سيخصص لقاء تعريفي افتراضي بأهداف ومتطلبات المسابقة في 26 أغسطس، وورش عمل إرشادية مع خبراء سواروفسكي في مدينة الرياض خلال الفترة 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، إلى جانب جلسات فردية افتراضية لمتابعة أعمال المشاركين 17 - 18 سبتمبر.
وستخضع مخرجات المشاركين للتحكيم بواسطة لجنة متخصصة، وسيحصل الفائز مع موعد إعلان التصاميم النهائية والفائز 25 سبتمبر 2024 على فرصة تدريبية في مقر دار الهنوف للأزياء بمدينة جدة.
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