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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الفضاء السعودية تدشين مركز تصميم المهمات الفضائية «CDF»، بحضور الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد التميمي، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور فالاناثانمونسامي، وعدد من ممثلي الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة.

يأتي هذا الإعلان جزءا من جهود الوكالة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، ومساعيها لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوكالة اعتمادها دورة حياة المهمات المتكاملة «IML»، كمنهجية وإطار عمل لتنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير المنتجات المتعلقة بالفضاء، هادفة خلالها إلى تحقيق التميز التشغيلي، وتوفير إطار عمل معياري، وتحسين الكفاءة، وتنسيق الأنشطة المختلفة، مما يرسخ علامة التميز للوكالة مرجعا لأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الهندسية المعقدة.

يشار إلى أن «وكالة الفضاء السعودية « تسعى جاهدة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الفاعلة في المجال بشقيها الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم أنشطة الفضاء بالمملكة، ونمو اقتصاد الفضاء بالقطاعين المحلي والعالمي، وتشجيع الاهتمام بالأنشطة والمهام الفضائية، كأسس حيوية لتعزيز التنمية المستدامة.

أهمية المركز