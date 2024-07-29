تدشين مركز تصميم المهمات الفضائية «CDF»

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يأتي هذا الإعلان جزءا من جهود الوكالة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، ومساعيها لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوكالة اعتمادها دورة حياة المهمات المتكاملة «IML»، كمنهجية وإطار عمل لتنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير المنتجات المتعلقة بالفضاء، هادفة خلالها إلى تحقيق التميز التشغيلي، وتوفير إطار عمل معياري، وتحسين الكفاءة، وتنسيق الأنشطة المختلفة، مما يرسخ علامة التميز للوكالة مرجعا لأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الهندسية المعقدة.
يشار إلى أن «وكالة الفضاء السعودية « تسعى جاهدة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الفاعلة في المجال بشقيها الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم أنشطة الفضاء بالمملكة، ونمو اقتصاد الفضاء بالقطاعين المحلي والعالمي، وتشجيع الاهتمام بالأنشطة والمهام الفضائية، كأسس حيوية لتعزيز التنمية المستدامة.
أهمية المركز
- يسهم في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات الفضائية.
- تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة.
- الاستفادة من التقنيات المتقدمة في التحليل والمحاكاة.
- يخفض الوقت المطلوب لإعداد دراسات جدوى لمهام الفضاء بنسبة تصل إلى 75%.
- خفض التكلفة المطلوبة لتصميم النظم الفضائية بنسبة تصل إلى 50%.
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