شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يبحث تنسيق ودعم التحالف بقيادة المملكة لدعم اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح.

جاء ذلك في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم الاثنين.

دعم الحكومة اليمنية وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.