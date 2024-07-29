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كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) لحملة البكالوريوس.
وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.

كلية الملك فهد الأمنية

وأوضح الدعيج أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية.

ويأتي بدء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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