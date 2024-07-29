انطلاق فعاليات صيف حائل

انطلقت بمتنزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بحائل فعاليات صيف حائل في مرحلتها الثانية من خلال عروض ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار، وذلك بتنظيم من أمانة المنطقة ضمن برنامجها السياحي في عدد من المتنزهات للأهالي والزوار من المصطافين خلال فترة الإجازة الصيفية، وسستستمر 6 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة، سعود بن فهد آل علي، أن الفعاليات الصيفية تشمل عروض: الدراجة الأحادية والتوازن اليدوي واللهب الناري، وعروض الضوء، والتمثال البشري والمشاة على العصي، وعروض الأطفال الترفيهية، بالإضافة إلى عروض الشخصيات المحبوبة والمهرجين.

وبيّن أن الفعاليات تضم العرضة السعودية والسامري، وعروضا فنية، والمسرح السعودي المفتوح، وفقرة الأطفال وتقديم الهدايا، بالإضافة إلى فعاليات الألعاب الإلكترونية والشعبية، والضيافة السعودية، ومنطقة الألعاب المائية، وفن الرسم على وجوه الأطفال، وأكشاك منوعة ومميزة من الأكلات الشعبية وغيرها، وورش العمل المتنوعة التي تقدم خلال أيام المهرجان.