جائزة صيتة تطلق برنامج تواصل الإنساني

ونفذت الجائزة برنامج «تواصل الإنساني» يوم الثلاثاء 30/ 7/ 2024 بحضور، الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود، مسؤول الشراكات المجتمعية بالجائزة، وبالتعاون مع جمعية كيان للأيتام، وذلك برعاية مركز ووش الترفيهي، الذي أبدى استعداده لاستضافة أبنائنا الأيتام، وتسخير إمكانيات المركز لخدمتهم والترفيه عنهم.
كما وُزعت العديد من الهدايا للأطفال والأمهات الحاضنات من قبل الجائزة، ومن قبل متاجر العطور.
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