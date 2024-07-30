شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء إستونيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريستين ميشال رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.