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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء إستونيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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واس - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريستين ميشال رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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