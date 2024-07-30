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عاجل.. شاهد بالصور.. طائرة الإخلاء الطبي تنقل 3 مواطنين من القاهرة إلى المملكة لاستكمال علاجهم

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تابعت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاثة مواطنين حالتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي،وذلك لاستكمال علاجهم في المملكة.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على رعاية وخدمة المواطنين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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