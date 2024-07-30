شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد بالصور.. طائرة الإخلاء الطبي تنقل 3 مواطنين من القاهرة إلى المملكة لاستكمال علاجهم والان نبدء بالتفاصيل



يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على رعاية وخدمة المواطنين.

الدمام - شريف احمد - تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاثة مواطنين حالتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي،وذلك لاستكمال علاجهم في المملكة.يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على رعاية وخدمة المواطنين.