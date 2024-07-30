شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل أولى الرحلات المنتظمة بين المملكة وأوزباسكتان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي ، ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وأوزباكستان ابتداءً من غدًا الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024م .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمى بمنصة «أكس» ، أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا بين جدة وسرقند اعتبارًا من الغد، وذلك فى إطار تعزيز الربط الجوى وربط المملكة بالعالم .

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية .