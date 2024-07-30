شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيس رواندا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال الملك المفدى :” بمناسبة إعادة انتخابكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال سمو ولي العهد:” بمناسبة إعادة انتخابكم لمدة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والرقي “.