اخبار السعوديه

رصد أنشطة مخالفة وتشوه بصري في ذهبان بجدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم رصد أنشطة مخالفة وتشوه بصري في ذهبان بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الميدانية بنطاق ذهبان، تجاوزات التشوّه البصري وفي مقدمتها مخالفات المباني الإنشائية ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والبيع الجائل.

رصد مخالفات

وأوضحت الأمانة أن الحملات التي تنفذها بلدية ذهبان تهدف لرصد كافة المخالفات ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر معالجة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة الحظائر والخيام ومخالفات المباني والمواقع المختلفة ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكلٍ عام.

قد يهمّك أيضاً

وصول 255 مواطنًا من لندن إلى أرض الوطن
مداهمة مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة في جدة

وأسفرت الجولات عن إزالة 9 من الحظائر والخيام والغرف العشوائية ورصد ومصادرة عدد من البسطات العشوائية، بالإضافة لمخالفات المباني تحت الانشاء.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا