شكرا لقرائتكم رصد أنشطة مخالفة وتشوه بصري في ذهبان بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الميدانية بنطاق ذهبان، تجاوزات التشوّه البصري وفي مقدمتها مخالفات المباني الإنشائية ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والبيع الجائل.

رصد مخالفات

وأوضحت الأمانة أن الحملات التي تنفذها بلدية ذهبان تهدف لرصد كافة المخالفات ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر معالجة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة الحظائر والخيام ومخالفات المباني والمواقع المختلفة ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكلٍ عام.

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وأسفرت الجولات عن إزالة 9 من الحظائر والخيام والغرف العشوائية ورصد ومصادرة عدد من البسطات العشوائية، بالإضافة لمخالفات المباني تحت الانشاء.