شكرا لقرائتكم حرارة الطقس تنظف الأرض من الحشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن حرارة الطقس تنظف الأرض من الحشرات.

برد طوال الشتاء

وتابع الزعاق في فقرته المذاعة عبر قناة العربية، أن المناطق الأوروبية تشكو من البرد طوال الشتاء ويتوقف مسير حياتهم، بينما المناطق المدارية (الواقعة بين مداري السرطان والجدي) يشكون من الحرارة لكن حياتهم لا تتوقف، بينما تشكو المناطق الاستوائية من الزواحف طيلة العام.

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وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن مسار حياتنا لا يتوقف بأي من فصول العام، بل إن أجواءنا تحمل عناصر السعادة من الربيع للخريف ومن الشتاء للصيف؛ لأن التغيير يسلب الملل دائمًا من النفس البشرية.