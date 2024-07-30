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حرارة الطقس تنظف الأرض من الحشرات

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الرياض - محمد الوسيري - أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن حرارة الطقس تنظف الأرض من الحشرات.

برد طوال الشتاء

وتابع الزعاق في فقرته المذاعة عبر قناة العربية، أن المناطق الأوروبية تشكو من البرد طوال الشتاء ويتوقف مسير حياتهم، بينما المناطق المدارية (الواقعة بين مداري السرطان والجدي) يشكون من الحرارة لكن حياتهم لا تتوقف، بينما تشكو المناطق الاستوائية من الزواحف طيلة العام.

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وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن مسار حياتنا لا يتوقف بأي من فصول العام، بل إن أجواءنا تحمل عناصر السعادة من الربيع للخريف ومن الشتاء للصيف؛ لأن التغيير يسلب الملل دائمًا من النفس البشرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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