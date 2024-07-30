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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رواندا

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شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رواندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال الملك سلمان:” بمناسبة إعادة انتخابكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات”.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال سمو ولي العهد:” بمناسبة إعادة انتخابكم لمدة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والرقي “.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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