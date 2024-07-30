شكرا لقرائتكم طائرة الإخلاء الطبي تنقل 3 مواطنين من القاهرة للعلاج في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، أنها تابعت بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاثة مواطنين حالتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي؛ وذلك لاستكمال علاجهم في المملكة.

وقالت السفارة عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين: إن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على رعاية وخدمة المواطنين.