شكرا لقرائتكم مخاطر نفسية وأخلاقية لبعض منصات الألعاب الإلكترونية على الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض أخصائي علم النفس الإكلينيكي، الدكتور عبد الله آل دربا، بعض المخاطر النفسية والأخلاقية التي تسببها بعض منصات الألعاب الإلكترونية للأطفال.

بيئة سليمة

وقال آل دربا خلال مداخلة لبرنامج حديث الساعة المذاع على أثير إذاعة الإخبارية إن الطفل من الطبيعي أن ينشأ في بيئة سليمة لكن قد يتعرض لصدمة لشخصيات جديدة.

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وتابع أن الطفل قد يتعرض لمصطلحات جديدة عبر الألعاب الإلكترونية أو تنمر مما يؤدي به إلى عزلة اجتماعية ومرحلة خوف وهلع وترقب وعدم الشعور بالأمان، وأغلب الأطفال يكون سلوكهم السلبي بعزلة وعدم نشاط اجتماعي، ومع ضعف الخبرات يعاني الطفل من الصدمة وفي بعض الأحيان يعاني من الابتزاز.