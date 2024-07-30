أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر

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الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة اليوم، على محافظتي السليل ووادي الدواسر تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وبين المركز عبر حسابه بمنصة إكس، أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1- 3) كيلومترات.

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طقس غير مستقر

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد القادم.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن المناطق المتأثرة بذلك تشمل، مكة المكرمة، عسير، الباحة، نجران، جازان، أما الظواهر الجوية المصاحبة (من الأربعاء إلى السبت) فتشمل أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة، ومثيرة للأتربة مع تدفق سيول في مكة.

أمطار وأتربة

وتكون الظواهر الجوية المصاحبة لتلك الحالة (من الأربعاء إلى الجمعة)، أمطار خفيفة إلى متوسطة وأمطار هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة، أما الظواهر الجوية المصاحبة (من الأربعاء إلى السبت) فتشمل أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما الظواهر الجوية المصاحبة (من الثلاثاء إلى الأحد) فتشمل أمطارًا ورياحًا وتدفق سيول في جازان.

أما الظواهر الجوية المصاحبة لذلك في نجران فتشمل من الثلاثاء إلى الأحد أمطارًا متوسطة ورياحًا هابطة نشطة السرعة وجريان سيول وتساقط برد.