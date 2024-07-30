شكرا لقرائتكم ولي العهد يهنئ رئيس وزراء إستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريستين ميشال رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.