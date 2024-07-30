شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن الدفعة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1446هـ .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة، وذلك في موعد أقصاه ظهر يوم الخميس القادم الموافق 1 أغسطس 2024م ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسارات الصحية طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، كما يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.