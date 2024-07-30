شكرا لقرائتكم أرامكو أغلى العلامات التجارية العربية في عام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبقى أرامكو العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمتها لـ41.6 مليار دولار، كما لديها طموحات كبيرة لتصبح لاعبًا عالميًّا رئيسيًّا في مجال البيع بالتجزئة.

قوة العلامة التجارة لأرامكو

تتمتع أرامكو بصورة قوية بين الشركات، كما أنها استثمرت بكثافة لبناء العلامة التجارية بين هذا الجمهور، مع تأثيرات مادية ستظهر في السنوات القادمة.

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وجاءت شركة الاتصالات السعودية stc “إس تي سي” في المرتبة الثالثة بالعلامات التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط بقيمة 13.8 مليار دولار، حيث زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 12%، لتصنف على أنها العلامة التجارية الأكثر قيمة في مجال الاتصالات في الشرق الأوسط، بحسب تقرير “براند فاينانس”.

شركة الاتصالات السعودية تحثل ثالثًا

وتعد إس تي سي هي العلامة التجارية الأقوى في المملكة العربية السعودية، مدفوعة بالتنويع المستمر والتحول الرقمي، وفق تقرير براند فاينانس.

وقطعت شركة الاتصالات السعودية خطوات كبيرة في إستراتيجيتها التوسعية من حيث الحجم والنطاق، حيث أنشأت نظامًا متكاملًا من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية والإنترنت والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال. يأتي هذا بالإضافة إلى خدمات الاتصالات والتوسعات الأخيرة للعلامة التجارية في مجال التكنولوجيا المالية مع stc Pay / Bank والترفيه مع stc TV وstc Play.

أكوا باور الأسرع نموًا

يمثل استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة في شركة تليفونيكا، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، علامة فارقة رئيسية في رحلة نمو شركة الاتصالات السعودية. كما تعززت علامة stc التجارية بشكل أكبر هذا العام، حيث لعبت دورًا مهمًّا في تمكين التزام شركة الاتصالات السعودية بالنمو المستمر والتنويع. تحتل شركة الاتصالات السعودية الآن مكانة ثاني أقوى علامة تجارية للاتصالات في الشرق الأوسط.

وأصبحت أكوا باور، العلامة التجارية الأسرع نموًّا في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 72% لتصل إلى 314 مليون دولار أمريكي.

أسباب نمو أكوا باور

أصبحت شركة أكوا باور، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات العامة، العلامة التجارية الأسرع نموًّا في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 72% لتصل إلى 314 مليون دولار أمريكي. ويرتبط هذا بالنمو الواسع للعلامة التجارية وجهود التنويع، والتي أبرزتها استحواذها على حصة 20% في شركة شويهات سي إم إس الدولية للطاقة، مما يسهل دخول أكوا باور إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من مبادرات الطاقة الشمسية. وتشهد قيمة أكوا باور صعودًا 21 مركزًا في تصنيف الشرق الأوسط 150.

تظل شركة الكهرباء السعودية، العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع المرافق في الشرق الأوسط، بينما ارتفعت قيمة علامتها بنسبة 6% لتصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

وتواصل شركة الكهرباء السعودية الاستثمار بنشاط لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة. وتسعى شركة الكهرباء السعودية إلى تحقيق الاستدامة من خلال الحصول على 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2023، بما يتماشى مع هدفها الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمساهمة في التحول العالمي للطاقة.

أغلى العلامات التجارية العربية

وجاء ترتيب أغلى العلامات التجارية العربية لعام 2024م/ كالتالي بحسب القيمة بالمليار دولار: