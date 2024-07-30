شكرا لقرائتكم 3 تنبيهات من الأرصاد.. عواصف ترابية ورياح بسرعة تصل 49 كم/ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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عواصف ترابية

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من عواصف ترابية على محافظتي الليث والقنفذة, تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على مدى (1) كيلومتر أو أقل, وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة اليوم، على محافظتي السليل ووادي الدواسر تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( ١ – ٣ ) كيلومترات.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.