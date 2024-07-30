شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 5 آلاف لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها لمنافذ البيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ضبط أكثر من 5 آلاف لعبة إلكترونية مخالفة قبل وصولها إلى منافذ البيع.

وقالت الهيئة في بيانها إن الفرق الرقابية الميدانية بالهيئة باشرت الوقوف على عدد من المستودعات المخالفة لتخزين وتهريب الألعاب الإلكترونية المخالفة في عدد من المناطق.

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وضبطت أكثر من 5000 لعبة إلكترونية مخالفة تم إدخالها إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وذلك قبل وصولها إلى منافذ البيع.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أطلقت عدة حملات رقابية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية، لمكافحة قرصنة وتزوير الألعاب الإلكترونية وتعزيز عمل المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.

رقابة السوق

وشددت الهيئة على استمرارها في رقابة سوق الألعاب الإلكترونية وإحالة كل من يثبت تورطه في بيع وتوزيع الألعاب المخالفة إلى الجهات المختصة.