شكرا لقرائتكم أفضل وأسوأ المقاعد بالطائرة عند المطبات الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ينتظر الكثيرون إجازة الصيف للسفر، لكن عدة ما يواجه المسافرون أزمة في البحث عن أفضل مقعد على متن الطائرة خلال رحلتهم الجوية، من أجل الشعور بالأمان والراحة مع المطبات الهوائية.

وكشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن أفضل وأسوأ المقاعد في الطائرة بالنسبة للمطبات الهوائية.

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أفضل المقاعد بالطائرة

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس”، إن أفضل المقاعد في الطائرة هي التي تكون بالقرب من جناحي الطائرة؛ لكونها تقع بالقرب من مركز كتلة الطائرة، وهنا يتعرض الراكب فيها لتأثر أقل من قوى مثل الرياح والسحب والرفع”.

وأضاف “بينما تتعرض مقدمة الطائرة لتأثيرات اضطراب أكثر من وسطها، في حين المقاعد الموجودة في الخلف تتأثر أكثر بالرياح التي تضرب ذيل الطائرة فتسبب مطبات هوائية”.