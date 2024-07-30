شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد ينبّه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

