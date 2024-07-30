انطلاق ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل

ويهدف ملتقى الصحة العالمي في نسخته القادمة، الذي يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضوراً، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نمواً على مستوى العالم إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن الكثير من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
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