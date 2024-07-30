انطلاق ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل

تستعد وزارة الصحة، وبتنظيم من شركة تحالف، وبدعم برنامج تحول القطاع الصحي، لانطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار «استثمر في الصحة»، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024، بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي في نسخته القادمة، الذي يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضوراً، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نمواً على مستوى العالم إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن الكثير من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.