تقني حقل يفتح القبول للدبلوم الصباحي

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة حقل اليوم عن استقبال طلبات القبول المباشر للراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم الصباحي في تخصصات «تقنية الدعم الفني للحاسب» و«تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم» لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل التدريبي الأول من العام 1446هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس سمير هوساوي أن القبول المباشر مستمر حتى اكتمال المقاعد الشاغرة، داعيًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.