شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حرارة الطقس في الخليج تنظف الأرض من الحشرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد خالد الزعاق، أن مسير الحياة فى المناطق الأوروبية يتوقف بسبب البرودة، بينما المناطق المدارية الواقعة بين مداري السرطان والجدى يشكون من الحرارة لكن أيامهم لا تتوقف.

وأضاف الزعاق، في برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية: “أما عن المناطق الاستوائية الواقعة على خط الاستواء يشكون من كثرة الحشرات والزواحف طوال السنة، لأن ليس لديهم برودة تخمدها ولا حرارة تنظف الارض من الحشرات”.

وتابع: “نحن هنا فى الخليج لدينا طقس معتدل حينما تمطر يعم علينا الخير وحينما تكون هناك حرارة علينا من الحشرات وتنظف الارض منها لعب ما الأرض طوال العام”.