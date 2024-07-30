شكرا لقرائتكم الأرصاد: عواصف ترابية وأتربة مثارة ورياح نشطة وانعدام الرؤية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه من عواصف ترابية وأتربة مثارة ورياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وارتفاع الموج على مدينة جيزان ومحافظات بيش، والدرب، وجزر فرسان.

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وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.