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الأمن السيبراني يدعو إلى تحديث منتجات Apple

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الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا يوصي فيه المستخدمين بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.

جاء هذا التنبيه عقب إصدار شركة “Apple” تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها.

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وأوصى المركز جميع المستخدمين بتحديث منتجات أبل المتأثرة لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة، وذلك عبر الرابط (هنا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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