شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني يدعو إلى تحديث منتجات Apple ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا يوصي فيه المستخدمين بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.

جاء هذا التنبيه عقب إصدار شركة “Apple” تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها.

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وأوصى المركز جميع المستخدمين بتحديث منتجات أبل المتأثرة لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة، وذلك عبر الرابط (هنا).