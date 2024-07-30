شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تتيح التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم المدفوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الطائف عن إتاحت التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بمقابل مالي للسعوديين والمقيمين في المملكة، بنظام التعليم المدمج والحضوري للعام الجامعي الحالي 1446هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 8 / 2024م.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون إلكترونيًّا عبر منصة التعليم الإلكتروني على 16 برامجاً؛ تشمل البكالوريوس للكليات الصحية وإدارة الأعمال، والهندسية من خلال برامج التسويق والمحاسبة والاقتصاد والتأمين والتمويل، وطب الأسنان والتمريض، والهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية، وبرامج كلية الحاسبات وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، إضافة إلى برامج الدبلوم في الموارد البشرية والمحاسبة وإدارة الأعمال.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور خالد بن كمال الصبحي، أن هذه البرامج تأتي ضمن إستراتيجية الوكالة في البرامج الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن البرامج تتألق في جودة التخصصية العالية بما يتماشى مع متطلبات العمل الأكاديمي على المستوى المحلي والدولي، بهدف تحقيق ركيزة التعليم مدى الحياة، وضمان التعمق في مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وتوطيد مخرجات الجامعة في جودة العملية التعليمية، وموائمة متطلبات سوق العمل، فضلاً عن دعم الاحتياج الأكاديمي والمهني على مستوى المملكة.

وأكد الدكتور الصبحي أن البرامج تقدم بأنماط التعليم المختلفة (التعليم المدمج، والتعليم الحضوري) بما يتواءم مع طبيعة التخصصات الأكاديمية، حيث تقدم بعض البرامج بنمط التعليم المدمج لتكون البرامج مقسمة إلى نسبتين في التعلم بـ 70% منها للتعليم عن بعد، و30% منها للحضوري في إجازة نهاية الأسبوع.