شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر أهالي جازان وعسير من حالة مطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من جازان وعسير.

إنذار أحمر

جاء ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر عن حالة مناخية على أجزاء من هاتين المنطقتين.

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وحثت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على منصة “إكس”، على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، من أجل السلامة أثناء هطول الأمطار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.