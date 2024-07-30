82 ألف تأشيرة لـ 52 فعالية في عام

مواسم ومعارض
بلغ إجمالي الفعاليات التي تم إصدار التأشيرات لها 52 فعالية منفذة مختلفة في المملكة أبرزها: فعاليات موسم الصيف، وروح السعودية، والرحلات الموسمية، وملتقى بيبان، ومؤتمر استدامة الصناعة البحرية، وفعاليات المواسم، وموسم الرياض، ومعرض الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية الدولي للكتاب، والبطولة الدولية للتنس، وكأس العالم للأندية، ومهرجان ولي العهد للهجن، وطواف السعودية، ومؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين وغيرها.
صدارة الفعاليات
بلغ إجمالي فعاليات وزارة الرياضة 24 فعالية بـ46%، وحلت فعاليات وزارتي الثقافة والسياحة ثانيا، بإجمالي 5 فعاليات لكل منهما بـ10%، والهيئة السعودية للسياحة ثالثا، بإجمالي 3 فعاليات بـ6%، وتساوت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الاستثمار، والمالية رابعا، بإجمالي فعاليتين لكل منها بـ4%، وتساوت الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الخارجية، ووزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية خامسا، بإجمالي فعالية وحيدة لكل منهم بـ2%.
فعاليات وتأشيرات
%63 التأشيرات الصادرة لوزارة الرياضة
82 ألف تأشيرة صادرة
52 فعالية منفذة
15 وزارة وهيئة منفذة للفعاليات
الأكثر تأشيرات صادرة
وزارة الرياضة: 63%
الهيئة العامة للترفيه: 22%
وزارة الثقافة: 11%
وزارة السياحة: 2%
صندوق الاستثمارات العامة: 1.56%
الأكثر فعاليات:
وزارة الرياضة: 46%
وزارة الثقافة: 10%
وزارة السياحة: 10%
الهيئة السعودية للسياحة: 6%
الترفيه: 4%
وزارة الاستثمار: 4%
وزارة المالية: 4%
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