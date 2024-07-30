شكرا لمتابعة خبر عن محافظ جرش يثني على الحرف السعودية في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والاطلاع على التراث الغني والحرف التقليدية التي تمثلها المملكة في هذا الحدث الثقافي الهام.

خلال الزيارة، اطلع الدكتور الفاعور على العديد من الحرف اليدوية المعروضة، بما في ذلك فن القط العسيري الذي تمثله نايفة الشهراني، وحرفة صناعة الفخار التي تقدمها اسما الشمري. وأبدى إعجابه بالمهارات الحرفية العالية والتصاميم الفريدة التي تعكس التراث السعودي العريق.

كما أثنى الدكتور الفاعور على الجهود المبذولة من قبل المشاركين السعوديين في نقل ثقافة المملكة وتراثها إلى الجمهور الأردني والدولي، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية.

وفي ختام زيارته، عبر محافظ جرش عن شكره وامتنانه للمشاركين السعوديين، وتمنى لهم التوفيق في مشاركتهم في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين.