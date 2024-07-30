شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" ليصبح مركز توزيع عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" (LME)، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة "لوجي بوينت" (LogiPoint) التابعة لمجموعة سيسكو، مما يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم التجارة العالمية.

ويشكل إدراج ميناء جدة الإسلامي في "بورصة لندن للمعادن" كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، خطوة مهمة للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.



خطوة مهمة



كما يمثل هذا المنجز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية، وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق و توفير خيار تسليم إضافي للمواد، مما يساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، عبر تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد، ودعم نمو قطاع التعدين من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية.

يُذكر أن بورصة لندن تُعد واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، حيث تتم غالبية أعمال العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها، مما يزيد من دورها الفعال في تعزيز التجارة العالمية.